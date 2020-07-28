Авіаперевезення повернуться на докризовий рівень тільки до 2024 року, - IATA

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На перспективи відновлення авіаперельотів негативно позначаються обмеження в деяких країнах

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що рівень авіаперевезень повернеться на докризовий лише до 2024 році. Кількість пасажирів у червні скоротилася на 86,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляє NDTV.

Асоціація повітряного транспорту випустила доповідь, в якому серед причин повільного відновлення авіаперевезень назвала поширення COVID-19 у США і країнах, і більш слабкі перспективи для корпоративних поїздок.

За даними IATA, так і нові обмеження в деяких країнах також негативно впливають на перспективи відновлення.

"У другій половині цього року відновлення буде повільніше, ніж ми сподівалися", - заявив головний економіст IATA Брайан Пірс.

Крім того, очікується спад бізнес-авіації, що загрожує прибутковості далекомагістральних авіакомпаній, оскільки корпоративні клієнти обмежують свої витрати і більш широко використовують відеоконференції.

Нагадаємо, у 2020 році міжнародні авіакомпанії втратять 84 млрд доларів.