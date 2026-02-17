ua en ru
Експорт російської нафти через Балтійське море потрапив у крижану пастку, - Bloomberg

Росія, Вівторок 17 лютого 2026 22:20
Ілюстративне фото: лід у Фінській затоці заважає експорту російської нафти (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експорт російської нафти через ключові порти Балтійського моря опинився під загрозою зриву через наймасштабніше за останні 15 років заледеніння Фінської затоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними видання, рекордна крижана кірка і гострий дефіцит танкерів льодового класу призвели до істотного падіння обсягів відвантаження нафти.

Зокрема, у першій половині лютого експорт нафти з порту Приморськ скоротився на третину порівняно з минулим роком, а порівняно з аналогічним періодом 2024 року падіння становило 50%.

Зараз ситуація ускладнюється гострою нестачею криголамного флоту в регіоні. Російська влада змушена в екстреному порядку перекидати судна "Сибір" і "Мурманськ" з Арктики, проте їхнє прибуття очікується тільки наприкінці місяця.

Тому в пунктах формування криголамних караванів виникли величезні затори: судна змушені чекати на супровід по 5-7 днів.

Крім того, на танкерах у морі "зависли" рекордні 140 мільйонів барелів сировини, які не можуть вчасно дістатися до покупців, що змушує експортерів збільшувати знижки на нафту.

При цьому з 1 березня порти Приморськ, Висоцьк і Усть-Луга планують ввести повну заборону на захід суден без посиленого льодового корпусу, незалежно від криголамного супроводу. Такі обмеження можливі за умови, якщо товщина льоду збільшиться до 30-50 сантиметрів.

Експорт нафти через Балтійське море

Балтійський морський шлях забезпечує близько 40% усього морського експорту російської нафти.

Поточна аномальна зима призвела до обмерзання, яке востаннє спостерігалося в 2010-2011 роках. Це створює додатковий тиск на економіку РФ, яка вже перебуває під впливом західних санкцій і обмеження цін на енергоносії.

До слова, раніше Bloomberg писало, що Росія вже найближчим часом може різко скоротити видобуток нафти.

