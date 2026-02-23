ua en ru
Авианосцы давят: цены на нефть отреагировали на переговоры США и Ирана

Понедельник 23 февраля 2026 11:21
Авианосцы давят: цены на нефть отреагировали на переговоры США и Ирана Фото: цены на нефть отреагировали на переговоры США и Ирана (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировые цены на нефть упали примерно на 1%, поскольку рынки ожидают нового раунда переговоров США и Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов, продвижение переговорного процесса уменьшило опасения относительно эскалации конфликта, тогда как новое повышение тарифов президентом США Дональдом Трампом создало неопределенность относительно глобального роста и спроса на топливо.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 87 центов, или 1,21%, до 70,89 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили 65,63 доллара за баррель, что на 85 центов, или 1,28%, меньше.

"Новости о тарифах, опубликованные в минувшие выходные, привели к определенному нежеланию рисковать сегодня утром, что можно увидеть на цене золота и фьючерсов на акции США, и это влияет на цену на сырую нефть", - сказал аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Решение по тарифам компенсировало растущие опасения относительно военного конфликта между США и Ираном, который на прошлой неделе поднял цены на Brent и WTI более чем на 5%.

Известно, что Иран и США проведут третий раунд ядерных переговоров в четверг в Женеве. Иран заявил, что готов пойти на уступки по своей ядерной программе в обмен на отмену санкций и признание его права на обогащение урана.

"Премия за риск по нефти Brent составляет не менее 10 долларов за баррель, но пока угроза ударов США висит над дипломатическими усилиями, а военно-морская армада США постоянно напоминает об этом, трудно представить существенное падение цен на нефть", - заявил основатель компании, занимающейся анализом рынка нефти Vanda Insights, Вандана Хари.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, мировой рынок нефти останется в профиците в 2026 году, при условии отсутствия перебоев в поставках.

Отметим, что в последнее время мировые цены на нефть несколько выросли, поскольку переговоры между США и Ираном не имели заметного прогресса. Также зафиксирован рост спроса на энергоносители со стороны Индии.

Также сообщалось, что импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно вдвое после заключения торгового соглашения с США.

