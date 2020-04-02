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ВМС США эвакуируют моряков с пораженного коронавирусом авианосца

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:59
ВМС США эвакуируют моряков с пораженного коронавирусом авианосца
Иллюстративное Фото (из открытых источников)

Все моряки не покинут корабль, но эвакуируют как можно больше из них

Из-за распространения коронавируса на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт" власти США решили до пятницы эвакуировать оттуда почти 3000 моряков. Об этом сообщает AP.

Как сообщается, на американском авианосцу "Теодор Рузвельт", который пришвартован на Гуаме, около 100 моряков получили положительный результат на коронавирус. На корабле в целом находятся почти 5000 военных и для предотвращения распространения коронавируса среди них, военно-морские силы перемещают моряков в различные помещения и, вероятно, начнут использовать гостиничные номера в ближайшие дни.

Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что скорее всего все моряки не покинут корабль, но эвакуируют как можно больше из них. Он сказал, что на берег сошло уже около 1000 человек, и через пару дней это число возрастет как минимум до 2700.

Напомним, утром 2 апреля, из-за коронавируса в США за сутки умерли более 1 200 человек. За все время этот показатель вырос до 5 119 человек.

Также эксперты, которые входят в группу по координации усилий по борьбе с коронавирусом при администрации президента Дональда Трампа заявили, что смертность в США может составить до 2,2 млн человек при неблагоприятном развитии ситуации.

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