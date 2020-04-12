ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 10% екіпажу

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 16:50
На авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 10% екіпажу
Фото: авіаносець USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

Сьогодні підтвердили ще понад 100 випадків коронавірусу на кораблі

На авіаносці "Теодор Рузвельт" Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки на коронавірус захворіли вже 10 відсотків екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними агентства, сьогодні на американському авіаносці підтвердили ще 103 випадки інфікування коронавірусом.

Загальна кількість хворих на коронавірус на судні зросла до 550, що становить 10% екіпажу авіаносця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на американському авіаносці "Теодор Рузвельт" стався спалах коронавірусної інфекції. Чиновники анонімно заявляли про зараження коронавірусом близько 80 моряків. При цьому у ВМС США заявляли, що працюють над виведенням американських моряків з корабля.

Пізніше американські ЗМІ писали, що влада США вирішила евакуювати з борту авіаносця "Теодор Рузвельт" частину екіпажу. Планувалося, що на берег зійдуть майже 3000 американських моряків. Однак весь екіпаж евакуйовувати з судна не будуть.

Крім того, оборонне відомство Франції заявило, що на авіаносці "Шарль де Голь" стався спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.

Помер монах Києво-Печерської лаври, де зафіксовано спалах коронавірусу У Дніпропетровській області понад 50 медиків пішли на самоізоляцію
Новини України Сполучені Штати АмерикиавианосецКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся