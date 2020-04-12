На авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірус виявили у 10% екіпажу

Фото: авіаносець USS Theodore Roosevelt (dvidshub net by Chris Brown)

Сьогодні підтвердили ще понад 100 випадків коронавірусу на кораблі

На авіаносці "Теодор Рузвельт" Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки на коронавірус захворіли вже 10 відсотків екіпажу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними агентства, сьогодні на американському авіаносці підтвердили ще 103 випадки інфікування коронавірусом.

Загальна кількість хворих на коронавірус на судні зросла до 550, що становить 10% екіпажу авіаносця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на американському авіаносці "Теодор Рузвельт" стався спалах коронавірусної інфекції. Чиновники анонімно заявляли про зараження коронавірусом близько 80 моряків. При цьому у ВМС США заявляли, що працюють над виведенням американських моряків з корабля.

Пізніше американські ЗМІ писали, що влада США вирішила евакуювати з борту авіаносця "Теодор Рузвельт" частину екіпажу. Планувалося, що на берег зійдуть майже 3000 американських моряків. Однак весь екіпаж евакуйовувати з судна не будуть.

Крім того, оборонне відомство Франції заявило, що на авіаносці "Шарль де Голь" стався спалах коронавірусу. Захворювання підтвердили у 50 французьких моряків на судні. Інфікованих військових евакуювали на берег.