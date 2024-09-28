Авіакомпанії ЄС закликали місяць не літати над Ліваном та Ізраїлем

Конфлікт на Близькому Сході

За останні тижні загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.

У Нью-Йорку пройшли переговори про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Однак Ізраїль відмовився тимчасово припинити обстріли території Лівану і позицій терористів "Хезболли", посиливши свої удари по південних передмістях Бейрута.

Вчора, 27 вересня, ізраїльська авіація завдала ударів по столиці Лівані - Бейруту. Ціллю атаки був Хасан Насралла, який керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років.

У мережі почала ширитися інформація про нібито загибель Насралли, інші ЗМІ, зокрема іранські, заявляли, що він живий.

Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ватажка "Хезболли". За даними Ізраїлю, удар був по штаб-квартирі "Хезболли", ліквідований також командувач південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та інші командири угруповування.

Хто такий Хасан Насралла та чому він став ціллю Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

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