UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Авіакомпанії ЄС закликали місяць не літати над Ліваном та Ізраїлем

Фото: Цивільні літаки закликали не літати в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) закликали європейські авіакомпанії не здійснювати рейси над Ліваном та Ізраїлем. Наразі обмеження плануються на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EASA.

 

Конфлікт на Близькому Сході

За останні тижні загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.

У Нью-Йорку пройшли переговори про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".

Однак Ізраїль відмовився тимчасово припинити обстріли території Лівану і позицій терористів "Хезболли", посиливши свої удари по південних передмістях Бейрута.

Вчора, 27 вересня, ізраїльська авіація завдала ударів по столиці Лівані - Бейруту. Ціллю атаки був Хасан Насралла, який керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років.

У мережі почала ширитися інформація про нібито загибель Насралли, інші ЗМІ, зокрема іранські, заявляли, що він живий.

Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ватажка "Хезболли". За даними Ізраїлю, удар був по штаб-квартирі "Хезболли", ліквідований також командувач південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та інші командири угруповування.

Хто такий Хасан Насралла та чому він став ціллю Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльХезболла