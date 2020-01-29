Авіакомпаніям дозволили частково літати над Іраном і Іраком

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EASA нагадує, що авіакомпаніям слід уникати іранського повітряного простору на висоті нижче 7620 метрів

Агентство Європейського союзу з авіаційної безпеки (EASA) дозволило європейським авіакомпаніям відновити польоти в деяких частинах повітряного простору Ірану та Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву агентства.

Після засідання групи з оцінки ризику авіаційної безпеки Євросоюзу EASA заявив про скасування тимчасових рекомендацій про заборону польотів над двома країнами в цілому.

Проте агентство нагадує, що авіакомпаніям слід уникати іранського повітряного простору на висотах нижче 7620 метрів.

Крім того, залишаються дійсними обмеження польотів двома коридорами в повітряному просторі Іраку.

Нагадаємо, Європейське агентство з авіаційної безпеки (EASA) рекомендувало авіакомпаніям уникати польотів над Іраном на будь-якій висоті після збиття літака "Міжнародних авіаліній України" в Тегерані.

Таким чином, українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 1 лютого припинила виконання регулярних рейсів у Шарджі (ОАЕ) з Запоріжжя, Львова та Харкова. Також німецька авіакомпанія Lufthansa, яка є однією з найбільших авіаперевізників у світі, призупинила польоти в Тегеран.

Крім того, фінська авіакомпанія Finnair призупинила польоти над Іраком і Іраном після збиття українського літака.

Аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, здійснював рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.