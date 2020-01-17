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SkyUp приостановит полеты в ОАЭ из-за закрытия неба Ирана и Ирака

Новости » Транспорт     17.01.2020 - 20:25
SkyUp приостановит полеты в ОАЭ из-за закрытия неба Ирана и Ирака
Фото: SkyUp (facebook.com/LvivAirport)

Полеты приостановят с 1 февраля

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий (ЦТС).

Приостановка полетов связана с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, введенного Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года.

Необходимость облетать территории Ирана и Ирака вызвала увеличение продолжительности полетов, а также потребность делать остановку в пути для дозаправки.

"Чтобы сделать наши полеты более безопасными, мы изменили эти маршруты - теперь мы летаем через территории Египта и Саудовской Аравии, а также делаем остановку для дозаправки в Анталии. Такая необходимость увеличивает время полета минимум на 3 часа. Это создает неудобства для наших пассажиров, а также провоцирует изменения в расписании других рейсов в аэропортах прилета - Запорожье, Львове, Харькове", - заявили в компании.

В SkyUp Airlines также сообщили, что рассмотрят возможность возобновления полетов в ОАЭ, если соответствующий запрет будет снят.

Что касается регулярных рейсов SkyUp в Коломбо (Шри-Ланка), то авиакомпания продолжит их выполнение с дополнительной посадкой в ​​Анталии на обратном пути.

Ранее президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет, в результате которого погибли 176 людей, даже не рассматривается.

Напомним, 8 января государственная авиационная служба Украины запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве не только Ирана, но и Ирака после крушения самолета МАУ.

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