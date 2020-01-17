Немецкая авиакомпания приостановила полеты в Тегеран в целях безопасности

Иллюстративное фото (flickr.com Mark McWalte)

Lufthansa прекращает полеты в Тегеран до 28 марта включительно

Германская авиакомпания Lufthansa, которая является одной из крупнейших авиаперевозчиков в мире, приостановила полеты в Тегеран по соображениям безопасности после сбития украинского самолета в Иране. Об этом говорится в заявлении компании в Twitter.

Как сообщили в авиакомпании, Lufthansa Group приостанавливает полеты в Тегеран до 28 марта включительно.

"В связи с сохраняющейся неясной ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве в районе аэропорта Тегерана и в воздушном пространстве Ирана авиакомпании Lufthansa Group в качестве предосторожности приостанавливают полеты в Тегеран и обратно до 28 марта включительно", - говорится в заявлении компании.

Также самолеты Lufthansa не будут совершать полеты через воздушное пространство Ирана.

Напомним, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Самолет МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев, был сбит ракетами иранских военных. На третий день после катастрофы официальный Тегеран признал ракетную атаку на украинский самолет. В результате трагедии погибли 176 человек, среди которых 11 граждан Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) рекомендует авиакомпаниям избегать полетов над Ираном на любой высоте после сбития самолета МАУ в Тегеране.

Также сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Приостановка полетов связана с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, введенного Госавиаслужбой Украины с 9 января 2020 года.