В авиакомпании Ryanair заявляют, что в июне совершат 99% запланированных полетов

енгерский лоукостер Wizz Air, конкурент с 1 мая начнет полеты из Вены, на первом этапе по пяти направлениям. Wizz Air уже продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая, хотя Украина официально не объявила о возобновлении авиасообщения.

Также РБК-Украина писало, что из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиакомпаний уже заявили о банкротстве. Отмечалось, что пандемия и карантинные ограничения могут привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.

Кроме этого сообщалось, что Кипр в июне возобновит авиасообщение и ослабит карантинные меры.