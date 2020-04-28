Иллюстративное фото (wizzair.com)

Wizz Air предлагает на 12 мая билеты из Киева в Вену за 29,99 евро, а из Вены в Киев за 24,99 евро

Авиакомпания Wizz Air продает авиабилеты на рейсы Киев-Вена с 12 мая, хотя Украина официально не заявляет о возобновлении авиасообщения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Hromadske".

Сообщается, что на сайте венгерского лоукостера Wizz Air уже можно купить билеты на авиабилеты из Киева в Вену и обратно с 12 мая.

Также рейсы планируют осуществлять каждый день с 12 мая, кроме 13 мая.

Из Киева до Вены долететь можно за 29,99 евро, а из Вены до Киева за 24,99 евро.

Напомним, на фоне продолжающейся пандемии коронавируса европейский лоукостер Wizz Air планирует возобновить полеты из Лондона и Вены в некоторые европейские города уже с 1 мая.

Из Лондона самолеты компании будут летать в Лиссабон в Португалии, Будапешт в Венгрии, в Братиславу Словакии и Белград в Сербии. Кроме того, предварительная продажа билетов доступна в Тель-Авив в Израиле, Кошице в Словакию, а также в восемь городов в Румынии, но не в столицу страны - Бухарест. Еще один маршрут - курортный испанский остров Тенерифе.

Как сообщало РБК-Украина, из-за пандемии коронавируса ряд мировых авиаперевозчиков уже заявили о банкротстве. Сообщалось, что коронавирус может привести к банкротству большинства авиакомпаний во всем мире уже к концу мая.