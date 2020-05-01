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Кипр в июне возобновит авиасообщение и ослабит карантинные меры

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 08:31
Кипр в июне возобновит авиасообщение и ослабит карантинные меры
Иллюстративное фото (из открытых источников)

4 мая в стране стартует первый этап ослабления карантина

Кипр разрешит аэропортам возобновить работу и прибытие самолетов 9 июня, когда вступит в силу третий этап ослабления карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Как заявил министр здравоохранения Кипра Константинос Иоанну, 4 мая начнется частичное ослабление карантинных мер.

По его словам, кроме авиасообщения, с 9 июня также начнут работу порты, которые будут обслуживать круизные лайнеры. Также полностью откроются рестораны, кафе и бары.

Министр сообщил, что гостиницы также возобновят работу, указав, что им будет разрешено принимать туристов, которым будет разрешено "въезжать в страну на условиях, препятствующих распространению коронавируса".

Отметим, туризм является двигателем экономики Кипра, на долю которого, наряду с поездками, приходится около 21 процента валового внутреннего продукта страны.

Напомним, с 15 марта власти Кипра закрыли въезд для иностранцев для борьбы с коронавирусом. Сначала ограничения вводились на 15 дней, но уже 30 марта страна ужесточила карантинные меры. В частности, запрещалось собирать у себя дома гостей.

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