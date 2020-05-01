В авіакомпанії Ryanair заявляють, що в червні здійснять 99% запланованих польотів

лоукостер Wizz Air, конкурент з 1 травня почне польоти з Відня, на першому етапі за п'ятьма напрямками. Wizz Air вже продає авіаквитки на рейси Київ-Відень з 12 травня, хоча Україна офіційно не оголосила про відновлення авіасполучення.

Також РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу ряд світових авіакомпаній вже заявили про банкрутство. Зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

Крім цього повідомлялося, що Кіпр у червні відновить авіасполучення і послабить карантинні заходи.