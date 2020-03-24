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В Ryanair не ожидают возобновления рейсов до июня

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 16:52
В Ryanair не ожидают возобновления рейсов до июня
Фото: Ryanair (flickr.comAndy Mitchell)

Большинство рейсов компания приостанавливает 31 марта

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair не ожидает возобновление рейсов до июня в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил исполнительный директор компании Майкл О'Лири, передает BBC.

По словам О'Лири, Ryanair приостанавливает большинство своих рейсов со следующего вторника 31 марта. При этом компания предложила свои самолеты всем правительствам Европейского союза для эвакуационных рейсов и транспортировки лекарств, медицинского оборудования и продовольствия.

"Поскольку границы Европы становятся перегруженными или закрытыми, жизненно важно, чтобы Ryanair сыграла свою роль в обеспечении жизненно важными лекарства и поставками продовольствия", - заявил О'Лири.

Также в Ryanair отметили, что пассажиры, рейсы которых были отменены в связи с закрытием границ, получат электронное письмо с описанием дальнейших действий в течение одной-двух недель.

Напомним, РБК-Украина писало, что Европейский совет принял решение о временной приостановке действия системы слотов в аэропортах, согласно которой авиакомпании обязаны осуществлять заявленные рейсы, в связи с пандемией коронавируса.

Также ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила об ускорении пандемии коронавируса. Всего за 82 дня с начала пандемии заболели 300 тыс. человек.

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