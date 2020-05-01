В авіакомпанії Ryanair заявляють, що в червні здійснять 99% запланованих польотів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому лоукостер перестане купувати нові літаки протягом наступних двох років

Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що до липня здійснить більше 99% запланованих рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також в компанії відзначили, що почали переговори з Boeing про скорочення кількості поставок літаків протягом наступних двох років.

Крім цього, представники компанії заявили, що для нормалізації попиту пасажирів буде потрібно не менше двох років, що, за даними Ryanair, може призвести до втрати до 3000 робочих місць в основному для пілотів і бортпровідників.

Зазначимо, Ryanair є найбільшим в Європі бюджетним авіаперевізником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорський лоукостер Wizz Air, конкурент Ryanair, з 1 травня почне польоти з Відня, на першому етапі за п'ятьма напрямками. Wizz Air вже продає авіаквитки на рейси Київ-Відень з 12 травня, хоча Україна офіційно не оголосила про відновлення авіасполучення.

Також РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу ряд світових авіакомпаній вже заявили про банкрутство. Зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

Крім цього повідомлялося, що Кіпр у червні відновить авіасполучення і послабить карантинні заходи.