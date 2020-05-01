ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В авіакомпанії Ryanair заявляють, що в червні здійснять 99% запланованих польотів

Новини » Суспільство     01.05.2020 - 09:38
В авіакомпанії Ryanair заявляють, що в червні здійснять 99% запланованих польотів
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

При цьому лоукостер перестане купувати нові літаки протягом наступних двох років

Бюджетна авіакомпанія Ryanair оголосила, що до липня здійснить більше 99% запланованих рейсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Також в компанії відзначили, що почали переговори з Boeing про скорочення кількості поставок літаків протягом наступних двох років.

Крім цього, представники компанії заявили, що для нормалізації попиту пасажирів буде потрібно не менше двох років, що, за даними Ryanair, може призвести до втрати до 3000 робочих місць в основному для пілотів і бортпровідників.

Зазначимо, Ryanair є найбільшим в Європі бюджетним авіаперевізником.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що угорський лоукостер Wizz Air, конкурент Ryanair, з 1 травня почне польоти з Відня, на першому етапі за п'ятьма напрямками. Wizz Air вже продає авіаквитки на рейси Київ-Відень з 12 травня, хоча Україна офіційно не оголосила про відновлення авіасполучення.

Також РБК-Україна писало, що через пандемію коронавірусу ряд світових авіакомпаній вже заявили про банкрутство. Зазначалося, що пандемія та карантинні обмеження можуть призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

Крім цього повідомлялося, що Кіпр у червні відновить авіасполучення і послабить карантинні заходи.

British Airways припиняє всі польоти в Китай SkyUp припинить польоти в ОАЕ через закриття неба Ірану та Іраку
Новини України авиа
News
On Top