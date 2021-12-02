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Авиакомпании, предприятия и чиновники: кто в списке новых санкций ЕС против Беларуси

Автор: Сергей Пышкин

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского совета.

Кто попал под санкции Европейского союза в рамках пятого пакета:

  • авиакомпания "Белавиа";
  • республиканское унитарное предприятие "Центркурорт";
  • ООО "Оскартур"
  • дочернее унитарное предприятие "Гостиница"Минск";
  • OAO "Планета";
  • отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ);
  • ОАО "Гродно Азот"
  • филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот";
  • государственное производственное объединение "Беларуснефть";
  • ОАО "Белшина".

В то же время в список санкций попали сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и VIP Grub - паспортно-визовая служба, которая расположена в Турции.

Также новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что против Беларуси также ввели санкции США, Британия и Канада.

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