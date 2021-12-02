Авиакомпании, предприятия и чиновники: кто в списке новых санкций ЕС против Беларуси

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского совета.

Кто попал под санкции Европейского союза в рамках пятого пакета:

авиакомпания "Белавиа";

республиканское унитарное предприятие "Центркурорт";

ООО "Оскартур"

дочернее унитарное предприятие "Гостиница"Минск";

OAO "Планета";

отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ);

ОАО "Гродно Азот"

филиал "Завод Химволокно" ОАО "Гродно Азот";

государственное производственное объединение "Беларуснефть";

ОАО "Белшина".

В то же время в список санкций попали сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и VIP Grub - паспортно-визовая служба, которая расположена в Турции.

Также новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.