Авиакомпании, предприятия и чиновники: кто в списке новых санкций ЕС против Беларуси

Евросоюз ввел санкции против Белоруссии. Под ограничения попали авиакомпании, предприятия, организации и 17 физических лиц.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на решение Европейского совета.
Кто попал под санкции Европейского союза в рамках пятого пакета:
В то же время в список санкций попали сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines и VIP Grub - паспортно-визовая служба, которая расположена в Турции.
Также новые ограничения распространились и на 17 белорусских чиновников, среди которых сотрудники пограничной службы и судьи.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что против Беларуси также ввели санкции США, Британия и Канада.