Авіакомпанії, підприємства та чиновники: хто у списку нових санкцій ЄС проти Білорусі

Євросоюз ввів санкції проти Білорусії. Під обмеження потрапили авіакомпанії, підприємства, організації та 17 фізичних осіб.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на рішення Європейської ради.
Хто потрапив під санкції Європейського союзу в рамках п'ятого пакета:
Водночас до списку санкцій потрапили сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines та VIP Grub - паспортно-візова служба, що розташована у Туреччині.
Також нові обмеження поширились й на 17 білоруських чиновників, серед яких співробітники прикордонної служби та судді.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що проти Білорусі також ввели санкції США, Британія і Канада.