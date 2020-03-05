Авіакомпанії можуть втратити 113 млрд доларів через коронавірус

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Такий прогноз дали у Міжнародній асоціації повітряного транспорту

Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) прогнозує, що у разі подальшого поширення коронавірусу COVID-19 світові авіакомпанії можуть втратити близько 113 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт IATA.

За даними асоціації, втрати авіакомпаній будуть схожі зі збитками, яких авіаційна галузь зазнала під час світової кризи 2008 року. При цьому ще два тижні тому IATA прогнозувала збитки галузі до 30 млрд доларів.

У разі, якщо епідемія коронавірусу піде на спад, а вражені нею країни швидко відновлять свою економіку, авіаперевізники втратять максимум 63 млрд доларів, зазначили в асоціації повітряного транспорту.

Нагадаємо, близько 20 великих європейських авіакомпаній припинили польоти до Китаю через спалах коронавірусу COVID-19. Також всі рейси до КНР скасували кілька американських компаній.

Як повідомляло РБК-Україна, після спалаху коронавірусу в Італії український лоукостер SkyUp також призупинив виконання рейсів до враженої інфекцією країни.