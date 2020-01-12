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Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной

Новости » Общество     12.01.2020 - 13:21
Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран обсудит размер компенсаций с Украиной
Фото: место катастрофы украинского самолета (alihashem_tv)

Крушение самолета является не рядовым случаем, поэтому Иран планирует обсудить размер компенсации с Украиной

Размер компенсаций семьям жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" будет зависеть от достигнутых договоренностей между Ираном и Украиной. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.

По его словам, самолет был застрахован украинской страховой компанией, однако размер компенсаций будет определяться договоренностями между Тегераном и Киевом.

"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", - заявил Резайефар.

Также он отметил, что ущерб, который был нанесен местным зданиям и зеленым насаждениям, будет возмещен украинской страховой компанией.

Напомним, 8 января иранские военные по ошибке сбили пассажирский самолет МАУ, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тысяч гривен помощи. Кроме этого украинские дипломаты работают над получением компенсаций от иранской стороны.

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