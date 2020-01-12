Атака на самолет МАУ не затмевает заслуг КСИР, - парламент Ирана

Фото: Хосейн Салами (Getty Images)

Парламент Ирана назвал сбитие самолета МАУ ошибкой

Парламент Ирана поддержал Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана - ред.) после того, как КСИР по ошибке сбил украинский пассажирский самолет в Тегеране. Об этом сообщает Mehr.

Отмечается, что поддержку КСИР парламент Ирана выразил в воскресенье, 12 января, во время экстренного закрытого заседания парламентариев с командующим КСИР Хосейном Салами.

"Эта ошибка является огромной утратой, но она не должна стать основанием для того, чтобы забывать про самопожертвование КСИР, который на протяжении всей своей истории защищал нашу страну", - сообщил депутат Ахмад Алиреза Бейги.

Напомним, 8 января иранские военные сбили самолет "Международных авиалиний Украины", который совершал рейс из Тегерана в Киев. В результате погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Полную ответственность за катастрофу взяло на себя иранское военно-политическое формирование Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Также сообщалось, что правительство Ирана создало рабочую группу для оказания консульской помощи родственникам жертв авиакатастрофы пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране.