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Авіакатастрофа літака МАУ: Іран обговорить розмір компенсацій з Україною

Новини » Суспільство     12.01.2020 - 13:21
Авіакатастрофа літака МАУ: Іран обговорить розмір компенсацій з Україною
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Катастрофа літака є не рядовим випадком, тому Іран планує обговорити розмір компенсації з Україною

Розмір компенсацій сім'ям жертв авіакатастрофи пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України" буде залежати від досягнутих домовленостей між Іраном і Україною. Про це повідомив глава відділу розслідування подій організації цивільної авіації Ірану Хасан Резайефар, передає IRNA.

За його словами, літак був застрахований українською страховою компанією, проте розмір компенсацій буде визначатися домовленостями між Тегераном і Києвом.

"Оскільки крах українського літака не є рядовим випадком, виплата компенсацій залежить від домовленостей Ірану і України", - заявив Резайефар.
Також він зазначив, що збиток, який був нанесений місцевим будівлям і зеленим насадженням, буде відшкодовано українською страховою компанією.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові помилково збили пасажирський літак МАУ, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України виплатить сім'ям загиблих в авіакатастрофі в Ірані по 200 тисяч гривень допомоги. Крім цього українські дипломати працюють над отриманням компенсацій від іранської сторони.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниКомпенсацияІранавиакатастрофа
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