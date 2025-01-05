Авіакатастрофа у Південній Кореї: слідчі вивчать дані бортових самописців
Слідчі планують дослідити хвіст і шасі літака на місці катастрофи пасажирського лайнера у Муані в Руспубліці Корея. Також розслідувачі вилучать і дослідять розшифровку бортового самописця літака.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міністерстві транспорту Республіки Корея зазначили, що слідчі очікують отримати повну розшифровку з бортового самописця, знайденого на уламках літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що розбився минулої неділі у Південній Кореї.
У відомстві зазазначили, що слідчі знайшли один із двох двигунів літака та планують знайти другий. Вони також мають намір вивчити хвіст і шасі літака на місці катастрофи.
Міністерство, яке проводить перевірки всіх літаків Boeing 737-800, що експлуатуються корейськими авіакомпаніями, планує вимагати негайного вжиття коригувальних заходів у разі виявлення проблем.
Фото: Wikipedia (wikipedia.org)
Днями до розслідування катастрофи долучилася компанія GE Aerospace. Двигуни літака виробляються спільним підприємством GE Aerospace CFM International з Safran (SAF.PA).
На розміщених у соцмережах відеозаписах видно, що напередодні катастрофи з правого двигуна літака виходив дим.
Мінтранспорту заявило, що перевірить двигуни, записи про технічне обслуговування і шасі всіх літаків 737-800 Jeju Air. Серйозні порушення можуть призвести до призупинення діяльності авіакомпанії.
Серед питань, на які у слідчих поки що не має відповідей, - чому літак не розгорнув шасі та що змусило пілота зробити другу спробу приземлитися після того, як він повідомив диспетчерам, що літак зазнав удару птахів та оголосив про надзвичайну ситуацію.
Авіакатастрофа у Південній Кореї
29 грудня в аеропорту південнокорейського міста Муан розбився пасажирський лайнер Boeing 737-800.
Літак виконував рейс із Бангкока, більшість пасажирів були громадянами Республіки Корея.
За попередніми висновками слідства, в повітрі лайнер зіштовхнувся з птахами. Це призвело до ушкодження гідравлічних систем і при посадці борт не зміг випустити шасі.
Пілоти посадили літак на фюзеляж, однак він викотився за межі злітно-посадкової смуги та зіштовхнувся з огороджувальною стіною аеропорту.
У катастрофі загинули 179 людей, вижили лише двоє.
Південнокорейська влада перевірить усю систему авіаційних перевезень в країні.
Детальніше про катастрофу, - читайте в нашому авторському матеріалі.
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