У Південній Кореї проведуть перевірку всієї системи авіаперевезень через авіакатастрофу

Учора в Південній Кореї траплялася найбільш смертоносна авіакатастрофа в історії країни. Після того, що сталося, буде проведено перевірку всієї системи авіаперевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ще до того, як будуть опубліковані остаточні результати, ми просимо посадовців відкрито розкрити хід розслідування нещасного випадку та негайно проінформувати сім'ї загиблих. Після завершення ліквідації наслідків аварії Міністерству транспорту доручено провести екстрену перевірку безпеки всієї системи експлуатації повітряних суден для недопущення повторення авіакатастроф", - сказав він.

Так, на нараді з ліквідації наслідків стихійних лих у Сеулі Чхве Сан Мок заявив, що наразі головним пріоритетом є виявлення жертв, підтримка їхніх родин та лікування двох тих, хто вижив, на що не можна шкодувати жодних жодних ресурсів.

Як пише агенство, виконувач обов'язків президента Південної Кореї Чхве Сан Мок розпорядився провести екстрену перевірку безпеки всієї системи роботи авіакомпаній країни. Вона розпочнеться одразу після завершення відновлювальних робіт, які проводять унаслідок катастрофи літака Jeju Air.

Що передувало

Учора, 29 грудня, літак Jeju Air прибув із Бангкока (Таїланд) і намагався здійснити посадку в аеропорту Муан на півдні Південної Кореї. Однак під час посадки авіалайнер приземлився на черево і викотився за межі злітно-посадкової смуги. Таким чином літак врізався в стіну і вибухнув.

Унаслідок авіакатастрофи загинули 179 осіб зі 181, хто був присутній на борту. Вижили лише двоє членів екіпажу, які наразі проходять лікування від отриманих травм.

За словами пожежників, слідчі вивчають версії зіткнення з птахами та погодні умови, як можливі чинники катастрофи. Водночас експерти кажуть, що залишається багато запитань. Зокрема, чому літак летів так швидко і чому його шасі не були випущені, коли він почав ковзати злітно-посадочною смугою і врешті-решт врізався.

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