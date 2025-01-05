Авиакатастрофа в Южной Корее: следователи изучат данные бортовых самописцев
Следователи планируют исследовать хвост и шасси самолета на месте катастрофы пассажирского лайнера в Муане в Республике Корея. Также следователи изымут и исследуют расшифровку бортового самописца самолета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Министерстве транспорта Республики Корея отметили, что следователи ожидают получить полную расшифровку с бортового самописца, найденного на обломках самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в минувшее воскресенье в Южной Корее.
В ведомстве отметили, что следователи нашли один из двух двигателей самолета и планируют найти второй. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте катастрофы.
Министерство, которое проводит проверки всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых корейскими авиакомпаниями, планирует требовать немедленного принятия корректирующих мер в случае обнаружения проблем.
Фото: Wikipedia (wikipedia.org)
На днях к расследованию катастрофы присоединилась компания GE Aerospace. Двигатели самолета производятся совместным предприятием GE Aerospace CFM International с Safran (SAF.PA).
На размещенных в соцсетях видеозаписях видно, что накануне катастрофы из правого двигателя самолета выходил дым.
Минтранспорта заявило, что проверит двигатели, записи о техническом обслуживании и шасси всех самолетов 737-800 Jeju Air. Серьезные нарушения могут привести к приостановке деятельности авиакомпании.
Среди вопросов, на которые у следователей пока нет ответов, - почему самолет не развернул шасси и что заставило пилота сделать вторую попытку приземлиться после того, как он сообщил диспетчерам, что самолет подвергся удару птиц, и объявил о чрезвычайной ситуации.
Авиакатастрофа в Южной Корее
29 декабря в аэропорту южнокорейского города Муан разбился пассажирский лайнер Boeing 737-800.
Самолет выполнял рейс из Бангкока, большинство пассажиров были гражданами Республики Корея.
По предварительным выводам следствия, в воздухе лайнер столкнулся с птицами. Это привело к повреждению гидравлических систем и при посадке борт не смог выпустить шасси.
Пилоты посадили самолет на фюзеляж, однако он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с ограждающей стеной аэропорта.
В катастрофе погибли 179 человек, выжили только двое.
Южнокорейские власти проверят всю систему авиационных перевозок в стране.
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