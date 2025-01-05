Авиакатастрофа в Южной Корее: следователи изучат данные бортовых самописцев

Следователи планируют исследовать хвост и шасси самолета на месте катастрофы пассажирского лайнера в Муане в Республике Корея. Также следователи изымут и исследуют расшифровку бортового самописца самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В Министерстве транспорта Республики Корея отметили, что следователи ожидают получить полную расшифровку с бортового самописца, найденного на обломках самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, разбившегося в минувшее воскресенье в Южной Корее.

В ведомстве отметили, что следователи нашли один из двух двигателей самолета и планируют найти второй. Они также намерены изучить хвост и шасси самолета на месте катастрофы.

Министерство, которое проводит проверки всех самолетов Boeing 737-800, эксплуатируемых корейскими авиакомпаниями, планирует требовать немедленного принятия корректирующих мер в случае обнаружения проблем.

Фото: Wikipedia (wikipedia.org)

На днях к расследованию катастрофы присоединилась компания GE Aerospace. Двигатели самолета производятся совместным предприятием GE Aerospace CFM International с Safran (SAF.PA).

На размещенных в соцсетях видеозаписях видно, что накануне катастрофы из правого двигателя самолета выходил дым.

Минтранспорта заявило, что проверит двигатели, записи о техническом обслуживании и шасси всех самолетов 737-800 Jeju Air. Серьезные нарушения могут привести к приостановке деятельности авиакомпании.

Среди вопросов, на которые у следователей пока нет ответов, - почему самолет не развернул шасси и что заставило пилота сделать вторую попытку приземлиться после того, как он сообщил диспетчерам, что самолет подвергся удару птиц, и объявил о чрезвычайной ситуации.