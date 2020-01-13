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Авіакатастрофа МАУ: глава іранського слідства відвідає Україну

Новини » Політика     13.01.2020 - 17:13
Авіакатастрофа МАУ: глава іранського слідства відвідає Україну
Фото: авіакатастрофа МАУ (alihashem_tv)

Українська сторона чекає на приліт представника слідчої групи Ірану

Голова групи з розслідування авіаційних пригод Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резейфар у зв'язку з розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ відвідає Україну. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає прес-служба відомства.

Повідомляється, що Данілов провів зустріч з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін. Сторони обговорили актуальний стан розслідування авіакатастрофи в Ірані.

За словами Данілова, українська сторона очікує на приліт представника слідчої групи Ірану. Він також уточнив, що частина експертної групи повертається до України.

"Основна частина експертів залишається в Тегерані", - додав він.

У свою чергу Квін висловила співчуття, а також запевнила у готовності американської сторони надавати всю необхідну допомогу та інформацію в ході розслідування.

Авіакатастрофа МАУ: глава іранського слідства відвідає Україну

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Вадим Пристайко заявив, що Іран на найвищому рівні визнає відповідальність за збитий український літак і не намагається перекласти провину на США.

До цього стало відомо, що в Лондоні відбудеться зустріч глав МЗС п'яти країн, громадяни яких загинули в катастрофі МАУ.

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