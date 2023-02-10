Авіакатастрофа з керівництвом МВС: у Раді розповіли про хід слідства

За його словами, слідчі дії продовжуються.

"Скажімо так: збіг кількох обставин призвели до цієї трагедії. Не виключаємо, що був і людський чинник у процесі експлуатації цього повітряного судна, є підозри і на якісь технічні, і на погодні питання. Але говорити напевно без висновків слідства передчасно", - сказав він.

На запитання, чи виключається версія причетності росіян до катастрофи, Веніславський відповів, що те, що літак летів на низьких висотах і в одному місці знаходилися всі керівники, які мали потрапити на нараду, і є наслідками війни.

"Але даних, які би свідчили про те, що це був терористичний акт з боку Російської Федерації, зараз у мене немає", - додав він.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах впав гелікоптер на дитячий садок. На борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським. Усі пасажири загинули.

СБУ розглядає три версії причин трагедії: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що слідство може бути завершено протягом двох місяців.

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