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Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах

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Київська область, Понеділок 06 лютого 2023 20:38
Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах Фото: виконуючий обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Розслідування причин падіння гелікоптера ДСНС у Броварах, що призвело до загибелі 14 людей, зокрема й керівництва Міністерства внутрішніх справ України, може бути завершеним протягом двох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконуючого обов'язків міністра внутрішніх справ Ігора Клименка в ефірі телемарафону.

"Я думаю, місяць-два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота колективу. По-третє, всю інформацію, яку отримаємо, ми маємо проаналізувати і потім дати кінцевий результат", - сказав Клименко.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

Проте нещодавно Клименко повідомив, що правоохоронці все ще чекають результати експертиз стосовно авіакатастрофи в місті Бровари.

Сьогодні він зазначив, що найближчим часом будуть перші результати розслідування катастрофи.

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Клименко назвав терміни завершення розслідування катастрофи у Броварах
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