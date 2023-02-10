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Авиакатастрофа с руководством МВД: в Раде рассказали о ходе следствия

Фото: Федор Вениславский (sluga-narodu.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Елизавета Драбкина

Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах, которое повлекло гибель 14 человек, в том числе и руководства МВД, продолжается. Авиакатастрофа стала следствием развязанной Россией войны против Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель президента в ВР, член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, следственные действия продолжаются.

"Скажем так: стечение нескольких обстоятельств привели к этой трагедии. Не исключаем, что был и человеческий фактор в процессе эксплуатации этого воздушного судна, есть подозрения и на какие-то технические и на погодные вопросы. Но говорить наверняка без выводов следствия преждевременно", - сказал он.

На вопрос, исключается ли версия причастности россиян к катастрофе, Вениславский ответил, что то, что самолет летел на низких высотах и в одном месте находились все попавшие на совещание руководители и является последствиями войны.

"Но данных, свидетельствующих о том, что это был террористический акт со стороны Российской Федерации, сейчас у меня нет", - добавил он.

Напомним, что 18 января в Броварах упал вертолет на детский сад. На борту которого находилось руководство МВД, включая министра Дениса Монастырского. Все пассажиры погибли.

СБУ рассматривает три версии причин трагедии: нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета или умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что следствие может быть завершено в течение двух месяцев.

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БроварыМинистерство внутренних дел УкраиныАвиакатастрофа