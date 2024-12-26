Авіакатастрофа у Казахстані. Експерт пояснив, чим росіяни могли підбити літак

"Ну, точно не птахи. Там я помітив два розміри (отворів від влучань - ред.). Це може бути, скоріш за все, ракети з "Панциря". Але "Панцирь" - це артилерійський ракетний комплекс, він може бити і тим, і тим. От мені здається, що він там ударив і тим, і тим", - сказав експерт.

Він нагадав, що за декілька днів до авіакатастрофи глава Чечні Рамзан Кадиров випросив у диктатора Володимира Путіна ЗРГК "Панцирь". За словами Криволапа, їх поставили біля аеродрому в Грозному, звідки підбили літак.

Експерт нагадав, що комплекс "Панцирь" також має автоматичний режим збиття цілей. Оператор може коригувати його, але для цього потрібно відпрацювати взаємодію.

"Там ще є автоматичний режим, який розрахований на ситуацію, коли летить багато цілей з різних сторін. Оператор може втручатися, щоб обрати, яка ціль більш вагома. Фактично так (система сама обирає, що збити - ред.), але оператор може втручатися. Але треба тренуватись, щоб відпрацювати таку взаємодію машини і людини, а там такого часу не було. Що нажали, те і нажали, що ударили, те й ударили", - пояснив Криволап.