Авиакатастрофа в Казахстане. Эксперт объяснил, чем россияне могли подбить самолет

Россияне могли ударить по самолету Embraer 190 авиакомпании AZAL, который упал в Казахстане, из "Панциря". Накануне в Чечню направили эти зенитные ракетно-пушечные комплексы.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Константин Криволап.
"Ну, точно не птицы. Там я заметил два размера (отверстий от попаданий - ред.). Это может быть, скорее всего, ракеты из "Панциря". Но "Панцирь" - это артиллерийский ракетный комплекс, он может бить и тем, и тем. Вот мне кажется, что он там ударил и тем, и тем", - сказал эксперт.
Он напомнил, что за несколько дней до авиакатастрофы глава Чечни Рамзан Кадыров выпросил у диктатора Владимира Путина ЗРПК "Панцирь". По словам Криволапа, их поставили возле аэродрома в Грозном, откуда подбили самолет.
Эксперт напомнил, что комплекс "Панцирь" также имеет автоматический режим сбивания целей. Оператор может корректировать его, но для этого нужно отработать взаимодействие.
"Там еще есть автоматический режим, который рассчитан на ситуацию, когда летит много целей с разных сторон. Оператор может вмешиваться, чтобы выбрать, какая цель более весомая. Фактически так (система сама выбирает, что сбить - ред.), но оператор может вмешиваться. Но надо тренироваться, чтобы отработать такое взаимодействие машины и человека, а там такого времени не было. Что нажали, то и нажали, что ударили, то и ударили", - пояснил Криволап.
В Казахстане 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL. На борту находилось 67 человек. По последней информации, в результате аварии погибли 38 человек.
Самолет азербайджанских авиалиний летел из Баку в Грозный. Сообщается, что в Грозном, где до этого сбивали дроны, подбили самолет, поэтому он не смог сесть. В результате Embraer 190 упал в районе города Актау.
Сначала заявляли, что якобы самолет разбился из-за столкновения со стаей птиц. Однако в сети показали остатки самолета, на корпусе которого заметны следы от обломков зенитной ракеты.
Как пишет издание Euronews, в Азербайджане подтвердили, что причиной авиакатастрофы была российская ракета.
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