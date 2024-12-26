Авиакатастрофа в Казахстане. Эксперт объяснил, чем россияне могли подбить самолет

"Ну, точно не птицы. Там я заметил два размера (отверстий от попаданий - ред.). Это может быть, скорее всего, ракеты из "Панциря". Но "Панцирь" - это артиллерийский ракетный комплекс, он может бить и тем, и тем. Вот мне кажется, что он там ударил и тем, и тем", - сказал эксперт.

Он напомнил, что за несколько дней до авиакатастрофы глава Чечни Рамзан Кадыров выпросил у диктатора Владимира Путина ЗРПК "Панцирь". По словам Криволапа, их поставили возле аэродрома в Грозном, откуда подбили самолет.

Эксперт напомнил, что комплекс "Панцирь" также имеет автоматический режим сбивания целей. Оператор может корректировать его, но для этого нужно отработать взаимодействие.

"Там еще есть автоматический режим, который рассчитан на ситуацию, когда летит много целей с разных сторон. Оператор может вмешиваться, чтобы выбрать, какая цель более весомая. Фактически так (система сама выбирает, что сбить - ред.), но оператор может вмешиваться. Но надо тренироваться, чтобы отработать такое взаимодействие машины и человека, а там такого времени не было. Что нажали, то и нажали, что ударили, то и ударили", - пояснил Криволап.