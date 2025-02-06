Авіакатастрофа в Казахстані. Баку готує звернення до міжнародного суду проти Росії, - ЗМІ

Як пише видання, навіть після того, як Міністерство транспорту Казахстану оприлюднило свій перший звіт про катастрофу літака, Росія продовжує упереджено підходити до інциденту.

Авіакатастрофа літака

Згідно з попереднім звітом, літак Embraer 190-100 IGW, під час рейсу Баку - Грозний, втратив сигнал GPS саме у російському повітряному просторі.

Після того як судно не змогло здійснити повторну посадку над Грозним через несприятливі погодні умови, було прийнято рішення повернутись до Баку. Після цього було зафіксовано два сторонніх шуми з інтервалом у 24 секунду:

через 4 секунди після першого стороннього звуку вийшла з ладу третя гідросистема;

через 6 секунду - вийшла з ладу перша гідросистема;

через 21 секунду - вийшла з ладу друга гідросистема.

"У фюзеляжі літака виявлено численні проколи та глухі отвори, зроблено фото та відео. Ці пошкодження були виявлені у великій кількості в задній частині фюзеляжу літака, особливо на вертикальних і горизонтальних стабілізаторах, а також на лівому крилі і лівому двигуні", - пише APA.

Зазначається, що особи тих, хто віддавав наказ вести огонь й тих, хто відкривав його - відомі азербайджанській стороні.

APA додає, що умови Азербайджану є зрозумілими й вже були озвучені на найвищому рівні. Зокрема Баку має частини ракет "Панцир-С", якими збили літак.

"Формується доказова база, збираються факти та докази, ведеться підготовка до звернення до міжнародного суду. Проте двері для діалогу з Росією відкриті. Москва повинна відкрито визнати свою провину і взяти на себе відповідальність", - відзначає APA.