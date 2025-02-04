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Азербайджан має докази, що літак AZAL збили росіяни, - Reuters

Вівторок 04 лютого 2025 20:29
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Азербайджан має докази, що літак AZAL збили росіяни, - Reuters Фото: у Казахстані розбився літак AZAL (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Літак "Азербайджанських авіаліній" впав у Казахстані через те, що по ньому відпрацювала російська система ППО "Панцир-С". Це призвело до загибелі 38 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Азербайджанська сторона має у своєму розпорядженні фрагмент ракети "Панцир-С", який було витягнуто з літака та ідентифіковано за допомогою міжнародної експертизи", - розповіло виданню неназване джерело в уряді Азербайджану.

Більш докладних деталей співрозмовник Reuters не розкрив.

Авіакатастрофа в Казахстані

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані під містом Актау розбився літак "Азербайджанських авіаліній".

Як з'ясувалося пізніше, літак летів із Баку до Грозного, але в російському місті він посадку не здійснив. Замість цього борт попрямував у бік Казахстану через Каспійське море.

Росіяни заборонили літаку здійснити посадку в Грозному, оскільки в цей момент місто перебувало під атакою безпілотників. На цьому тлі одна з систем ППО підбила літак.

Попри прохання екіпажу здійснити посадку в іншому російському місті, йому було відмовлено. Тому літак був змушений летіти до Казахстану, щоб здійснити посадку там.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що Росія повинна визнати провину, покарати винних і виплатити компенсації.

Детально про те, чи може така трагедія вплинути на відносини між Росією та Азербайджаном, - у матеріалі РБК-Україна.

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