Авиакатастрофа в Казахстане. Баку готовит обращение в международный суд против России, - СМИ

Как пишет издание, даже после того, как Министерство транспорта Казахстана обнародовало свой первый отчет о катастрофе самолета, Россия продолжает предвзято подходить к инциденту.

Авиакатастрофа самолета

Согласно предварительному отчету, самолет Embraer 190-100 IGW, во время рейса Баку - Грозный, потерял сигнал GPS именно в российском воздушном пространстве.

После того как судно не смогло совершить повторную посадку над Грозным из-за неблагоприятных погодных условий, было принято решение вернуться в Баку. После этого было зафиксировано два посторонних шума с интервалом в 24 секунды:

через 4 секунды после первого постороннего звука вышла из строя третья гидросистема;

через 6 секунд - вышла из строя первая гидросистема;

через 21 секунду - вышла из строя вторая гидросистема.

"В фюзеляже самолета обнаружены многочисленные проколы и глухие отверстия, сделаны фото и видео. Эти повреждения были обнаружены в большом количестве в задней части фюзеляжа самолета, особенно на вертикальных и горизонтальных стабилизаторах, а также на левом крыле и левом двигателе", - пишет APA.

Отмечается, что личности тех, кто отдавал приказ вести огонь и тех, кто открывал его - известны азербайджанской стороне.

APA добавляет, что условия Азербайджана понятны и уже были озвучены на самом высоком уровне. В частности Баку имеет части ракет "Панцирь-С", которыми сбили самолет.

"Формируется доказательная база, собираются факты и доказательства, ведется подготовка к обращению в международный суд. Однако двери для диалога с Россией открыты. Москва должна открыто признать свою вину и взять на себя ответственность", - отмечает APA.