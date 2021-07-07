Авиакатастрофа на Камчатке и резолюция ОБСЕ по войскам РФ возле Украины: новости за 6 июля

В России разбился самолет, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины, Украину снова накроет аномальная жара. Подробнее о том, что произошло во вторник, 6 июля - в материале РБК-Украина.

Треть украинцев имеют антитела к COVID. Это данные исследования, - Радуцкий

Треть украинских граждан имеют антитела к коронавирусу. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, которое проводит Министерство здравоохранения Украины вместе со Всемирным банком и Украинским институтом социсследований имени Яременко.

По словам нардепа, в течение июля группа социологов и медработников будет посещать украинские домохозяйства, чтобы провести опрос и сделать бесплатный тест на антитела к COVID-19.

Авиакатастрофа на Камчатке: погибли все 28 пассажиров и членов экипажа

В России разбился самолет. В авиакатастрофе на Камчатке погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.

Появилось первое фото с места крушения. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Погиб генерал, которого уважали все военные: первым назвал события в Крыму - российской оккупацией

В Одессе утонул на пляже генерал Госпогранслужбы Валерий Курников, который служил в Крыму в Симферополе до 2014 года, и во время российской оккупации остался верным присяге, а также помогал семьям военнослужащих выбраться на материковую часть страны, и обеспечил сохранение и передачу ценной служебной информации.

По информации из одесских пабликов, Валерий Валерьевич отдыхал на пляже с семьей на 13-й станции Фонтана. Мужчина в штормовую погоду поплыл в сторону волнореза, и через некоторое время люди обнаружили его тело уже без признаков жизни.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины

6 июля Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию "Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море". Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.

Как отмечает министерство, принятие резолюции подтверждает единство международного сообщества в осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

Под Черниговом девочка в 12 лет забеременела от 17-летнего парня: она собирается рожать

В Черниговской области в селе Дроздовка ученица седьмого класса забеременела в 12 лет. Сейчас девочка находится на шестом месяце беременности и собирается рожать.

Зимой Наталье часто становилось плохо, в школе посоветовали обратиться к врачу. УЗИ показало 10,5 недель беременности. Врач и отец ребенка Сергей настояли, чтобы Наташа сохранила малыша. Семья решила переехать в другое село - в Дроздовку. Наталья стала на учет к гинекологу. К Сергею приехала полиция. Сам Сергей не знал, что за секс с несовершеннолетней "светит" статья. Сейчас пара планирует расписаться, а в будущем получить жилье от социальных служб.

Идеальный полуфинал. Италия в серии пенальти переиграла Испанию и пробилась в финал Евро

Италия и Испания разыграли первую путевку в финал Евро-2020. Команды в основное и дополнительное время победителя не выявили - 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее были итальянцы - 4:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Украину снова накроет аномальная жара: где температура поднимется до 35 градусов тепла

Погода в Украине в ближайшую неделю ожидается опасная, и синоптики предупреждают о периоде аномальной жары. Дожди полностью уйдут с территории Украины, а жарить будет почти целую неделю подряд.