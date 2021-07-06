Авиакатастрофа на Камчатке: погибли все 28 пассажиров и членов экипажа
В авиакатастрофе на Камчатке (Российская Федерация) погибли все пассажиры и члены экипажа самолета Ан-26. Всего на борту находились 28 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".
Информацию об отсутствии выживших подтвердили в санавиации региона.
"По предварительным данным, погибли все пассажиры и экипаж. В общей сложности - 28 человек", - сообщил собеседник "Интерфакса".
Также сообщается, что экипаж самолета был опытным. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана.
На данный момент тела не найдены, на сегодня поисковые работы завершены и продолжатся завтра.
Напомним, в России уже назвали возможную причину авиакатастрофы на Камчатке - сильный боковой ветер, в результате которого самолет мог врезаться в береговую скалу.
Также ранее появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26.