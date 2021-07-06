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Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины

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Дания, Вторник 06 июля 2021 21:37
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию по войскам РФ возле Украины Фото: ПА ОБСЕ приняла резолюция по Украине (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 6 июля, Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию "Относительно дестабилизирующего наращивание военного присутствия РФ вблизи Украины, во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Черном море и Азовском море". Поступки Российской Федерации представляют угрозу не только безопасности Украины, но и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу МИД Украины.

Как отмечает министерство, принятие резолюции подтверждает единство международного сообщества в осуждении военной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины.

"Наращивание российского военного присутствия представляет угрозу европейской безопасности", - отмечает пресс-служба.

Парламентская ассамблея ОБСЕ, со своей стороны, призывает Россию:

  • немедленно прекратить оккупацию Крыма;
  • вывести с территории полуострова войска, оружие, технику;
  • прекратить компании по призыву;
  • снять ограничения с судоходства на территории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива.

"Документ способствует выполнению предыдущих резолюций Ассамблеи и фиксирует, что агрессия России против Украины грубо нарушает основополагающие принципы ОБСЕ", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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ОБСЕ резолюция войска РФ
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