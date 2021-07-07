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Идеальный полуфинал. Италия в серии пенальти переиграла Испанию и пробилась в финал Евро

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Лондон, Среда 07 июля 2021 00:43
Идеальный полуфинал. Италия в серии пенальти переиграла Испанию и пробилась в финал Евро Фото: Италия сыграет в финале Евро-2020 (uefa.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Италия и Испания разыграли первую путевку в финал Евро-2020. Команды в основное и дополнительное время победителя не выявили - 1:1, а в серии послематчевых пенальти удачливее были итальянцы - 4:2.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

С первых минут команды очертили характер поединка, который напоминал своеобразные качели. Испания пыталась атаковать позиционно, тогда как Италия отвечала разящими контратаками. В первом тайме острее выглядела как раз контригра итальянцев. Правда, единственный удар в створ за 45 минут был в активе испанцев - в середине тайма Ольмо стрелял с пределов штрафной, но Италию спас Доннарумма. А под занавес тайма итальянцы проверили на прочность каркас ворот - с очень острого угла в перекладину зарядил Эмерсон.

Второй тайм продолжил сценарий первой половины. Сперва над "девяткой" с линии штрафной мяч запустил испанец Бускетс. А затем ответила, но уже результативно, Италия. Доннарумма начал быструю атаку своей команды, в несколько касаний мяч оказался уже в штрафной Испании, где Кьеза обводящим ударом отправил круглый в дальний угол ворот Симона - 1:0.

Испания понеслась сравнивать и могла это сделать уже спустя пять минут. Но после идеальной подачи от Коке Оярсабаль с пяти метров головой просто не попал по мячу. Однако все же испанцы своего добились. На 80-й минуте Ольмо разрезал центр обороны Италии, выведя на "свидание" с Доннаруммой Морату, который уверенно развел мяч и итальянского кипера по углам - 1:1.

Основное время так и завершилось вничью, а в первом овертайме испанцы минимум дважды зажигали пожар в штрафной Италии. Но оба раза Доннарумма вместе со своими защитниками отбивались. Во второй дополнительной 15-минутке уже в штрафной испанцев возникал небольшой пожар, а однажды итальянцы даже отправили мяч в сетку ворот Симона, но был офсайд.

В итоге судьба матча решилась в серии пенальти. Первые удары в исполнении итальянца Локателли и испанца Ольмо были неточными. А решающую ошибку допустил Мората, пробивавший четвертым у Испании. Жоржиньо последний удар с "точки" своей сборной реализовал и принес победу Италии 4:2.

Отметим, что для Испании это был третий матч подряд с овертаймами и вторая серия пенальти. Еще ни одной команде в истории Евро не удавалось выиграть две серии пенальти на протяжении турнира.

Напомним, финал Евро-2020 состоится 11 июля в 22:00 по Киеву на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Вторую путевку в решающий матч 7 июля разыграют Англия и Дания.

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