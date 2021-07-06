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Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26

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Камчатка, Вторник 06 июля 2021 13:29
Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 Фото: на Камчатке разбился пассажирский самолет (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Обломки самолета обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

Одна часть фюзеляжа разбившегося Ан-26 находится на склоне сопки Пятибратка, вторая в море приблизительно в 4 км от побережья, сообщает Тихоокеанский флот.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта.

Первое фото с места крушения самолета опубликовал Telegram-канал Life Shot.

Появилось первое фото с места аварии пассажирского самолета Ан-26

Возможной причиной случившегося мог стать сильный боковой ветер, в результате чего Ан-26 врезался в скалу и часть обломков попала в море, заявил замдиректора "Камчатского авиационного предприятия".

Напомним, в РФ назвали возможные причины крушения пассажирского самолета на Камчатке.

Сегодня утром стало известно, что самолет Ан-26, который летел из Петропавловск-Камчатского в поселок Палана перестал выходить на связь после того, как начал заходить на посадку.

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