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Авиакатастрофа в Иране: Украина до сих пор не получила "черные ящики"

Новости » Политика     03.04.2020 - 09:56
Авиакатастрофа в Иране: Украина до сих пор не получила "черные ящики"
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба отметил, что главной задачей МИД является получение "черных ящиков"

Украина пока не получила "черные ящики" атакованного в Иране украинского самолета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение "черных ящиков" и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

"В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой. Наша цель - получить ящики. Цель номер 2 - четко прописать и согласовать с Ираном механизмы юридической ответственности", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Иране не помешает контактам по сбитому самолету.

До этого сообщалось, что у СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Кроме того, Украина выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет МАУ.

Также глава Офиса президента, когда еще был помощником Владимира Зеленского, Андрей Ермак не исключал, что Иран мог сбить украинский самолет авиакомпании МАУ умышленно. По его словам, перед отправкой украинских экспертов в Иран рассматривалось несколько причин катастрофы, однако версия ракетного удара была одной из основных.

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