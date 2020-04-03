Авіакатастрофа в Ірані: Україна досі не отримала "чорні скриньки"

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Дмитро Кулеба зазначив, що головним завданням МЗС є отримання "чорних скриньок"

Україна поки не отримала "чорні скриньки" атакованого в Ірані українського літака. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кулеба зазначив, що завданнями МЗС є отримання "чорних скриньок" та погодження з Іраном механізмів юридичної відповідальності.

"В сухому залишку скриньки в Ірані. Ми їх поки не отримали. Ми проводимо консультації з Іраном і з нашими партнерами, насамперед з Канадою. Наша мета - отримати скриньки. Мета номер 2 - чітко виписати і погодити з Іраном механізми юридичної відповідальності", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус в Ірані не завадить контактам щодо збитого літака.

До цього повідомлялося, що у РНБО є три закриті версії авіакатастрофі в Ірані. Крім того, Україна з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак МАУ.

Також глава Офісу президента, коли ще був помічником Володимира Зеленського, Андрій Єрмак не виключав, що Іран міг збити український літак авіакомпанії МАУ умисно. За його словами, перед відправленням українських експертів в Іран розглядалося кілька причин катастрофи, проте версія ракетного удару була однією з основних.