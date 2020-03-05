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Авиакатастрофа в Иране: вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была"

Новости » Политика     05.03.2020 - 14:44
Авиакатастрофа в Иране: вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была"
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Вторая ракета была выпущена на 29-й секунде после того, как выпустили первую

В расследовании обстоятельств авиакатастрофы самолета МАУ в Иране украинскую сторону смущает, что вторая ракета была выпущена позже, "чем должна была". Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, украинская сторона с первого дня начала сотрудничать с Ираном для выяснения причин катастрофы.

"Нам не нравится то, что вторая ракета, выпущенная в наш самолет, была отправлена ​​не на 3-й секунде, как должна была, а на 29-й. Нас это очень смущает, поэтому исследование для нас является фундаментальной частью этого расследования", - отметил Данилов.

Он также отметил, что в ближайшее время в Украину приедет иранская делегация для согласования технических моментов расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус в Иране не помешает контактам по сбитому самолету.

До этого сообщалось, что у СНБО есть три закрытые версии по авиакатастрофе в Иране. Кроме того, Украина выясняет, кто был заинтересован в атаке на украинский самолет МАУ.

"У нас есть три закрытые версии, которые мы отрабатываем. В том числе, кто был в этом заинтересован и кто еще принимал в этом участие", - заявлял Данилов.

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