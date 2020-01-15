Авиакатастрофа МАУ: Иран игнорирует запросы Украины и отменил приезд эксперта

Иран в рамках расследовании авиакатастрофы самолета МАУ отменил запланированный на 15 января приезд своего эксперта в Украину. Об этом сообщила представитель Офиса генпрокурора Полина Чиж, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, Украина предложила расшифровать данные черных ящиков в украинской лаборатории КПИ.

"Было принято решение, что 15 числа должен был приехать иранский эксперт, который бы осмотрел эту лабораторию и дал бы согласие", - рассказала Чиж.

По ее словам, эксперт должен был после этого передать черные ящики и приступить к их изучению вместе с украинской группой специалистов.

"Вчера была получена информация, что иранская сторона не передает Украине черные ящики. Эта информация не может быть сейчас ни подтверждена, ни опровергнута. Поэтому мы обращаемся к иранским представителям. Сейчас они говорят, что этот человек 15-го числа не приедет, однако они решают этот вопрос", - добавила Чиж.

Она также добавила, что украинская сторона подготовила второй запрос о правовой помощи Ирана с просьбой предоставить доступ к черным ящикам, однако ответа до сих пор нет.

Напомним, планируется, что расшифровка черных ящиков пассажирского самолета Boeing "Международных авиалиний Украины", который сбили иранские военные, начнется в Киеве 20 января.

Отметим, посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о нецелесообразности созыва Совета безопасности ООН из-за катастрофы украинского лайнера.