Авіакатастрофа МАУ: Іран ігнорує запити України і скасував приїзд експерта

Іран в рамках розслідування авіакатастрофи літака МАУ скасував запланований на 15 січня приїзд свого експерта до України. Про це повідомила представник Офісу генпрокурора Поліна Чиж, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, Україна запропонувала розшифрувати дані чорних ящиків в українській лабораторії КПІ.

"Було прийнято рішення, що 15 числа мав приїхати іранський експерт, який би оглянув цю лабораторію і дав згоду", - розповіла Чиж.

За її словами, експерт мав після цього передати чорні ящики і приступити до їх вивчення разом з українською групою фахівців.

"Вчора була отримана інформація, що іранська сторона не передає Україні чорні ящики. Ця інформація не може бути зараз ані підтверджена, ані спростована. Тому ми звертаємося до іранських представників. Зараз вони кажуть, що ця особа 15-го числа не приїде, однак вони вирішують це питання", - додала Чиж.

Вона також додала, що українська сторона підготувала другий запит про правову допомогу Ірану з проханням надати доступ до чорних скриньок, однак відповіді досі немає.

Нагадаємо, планується, що розшифровка чорних скриньок пасажирського літака Boeing "Міжнародних авіаліній України", який збили іранські військові, розпочнеться в Києві 20 січня.

Зазначимо, посол України в США Володимир Єльченко заявив про недоцільність скликання Ради безпеки ООН через катастрофу українського лайнера.