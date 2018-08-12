Авиакатастрофа в Индонезии: погибло 8 людей, один ребенок выжил

На борту самолета находилось девять человек

Сегодня, 12 августа, индонезийские спасательные службы сообщили, что из девяти пассажиров, находившихся на борту самолета, потерпевшего крушение в провинции Папуа в Индонезии, выжил только 12-летний парень. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что ребенка доставили в больницу. Никаких деталей о состоянии здоровья мальчика пока не сообщалось.

Отмечается, что спасателями понадобилось около двух часов, чтобы сквозь лесистую местность региона добраться до предполагаемого места падения самолета.

Подчеркивается, что причины крушения самолета пока что выясняются.

Напомним, что одномоторный самолет Pilatus PC-6 Porter британской авиакомпании Dimonin Air, который ориентировочно осуществлял 42-минутный полет из Тана Мэра в районе Бовен Дигул к Оксибилу, исчез с радаров 11 августа. На борту самолет находилось двое пилотов и семеро пассажиров.

Добавим, что на Аляске, 4 августа, потерпел крушение смотровой самолет. В результате катастрофы погибли четыре человека и еще один пассажир пропал без вести.

Кроме того, 6 июля, в департаменте Пюи-де-Дом на юге центральной части Франции разбился небольшой самолет, в результате чего погибли один мужчина и две женщины. В результате удара о землю самолет раскололся на куски, однако не загорелся.