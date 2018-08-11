В Індонезії зник літак з дев'ятьма людьми на борту

Згідно зі списком пасажирів, серед них була дитина

Сьогодні, 11 серпня, у гірському регіоні східної провінції Папуа в Індонезії було втрачено зв'язок з приватним літаком, на борту якого перебувало дев'ять людей. Про це повідомляє агентство АР.

Як зазначається, на борту повітряного судна перебувало двоє пілотів та семеро пасажирів. Літак втратив зв'язок незадовго до спілкування пілотів з диспетчерським пунктом в Оксібілі. Згідно зі списком пасажирів, серед них була дитина.

Повідомляється, що швейцарський літак Pilatus PC-6 Porter британської авіакомпанії Dimonin Air орієнтовно здійснював 42-хвилинний політ з Тана Мера в районі Бовен Дігул до Оксібіла, районної столиці Пегунунган Бінтанг, що межує з Папуа Новою Гвінеєю.

"Легкий приватний літак з дев'ятьма людьми на борту зник у суботу в гірській місцевості індонезійської східної провінції Папуа", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада відправила рятувальників на можливе місце аварії, про яке повідомили місцеві жителі одного з сіл. За їх словами, вони чули гучні звуки та вибухи.

Раніше РБК-Україна писало, що в мережі з'явилося відео з місця аварії викраденого в Сіетлі пасажирського літака.

Додамо, що викрадений в Сіетлі літак переслідували винищувачі. За даними місцевого видання The Seattle Times на перехоплення лайнера компанії Horizon Air підняли два винищувачі F15. У той же час офіційні особи уточнюють, що F15 не причетні до катастрофи. Літак розбився біля острова Кетрон в 50 км від Сіетла при спробі здійснити складний маневр в повітрі.

До цього стало відомо, американська поліція виключає версію теракту в інциденті з викраденням літака Bombardier Q400. На думку правоохоронців, співробітник міжнародного аеропорту Сіетл-Такома, який викрав літак, не планував використовувати його для скоєння теракту. Також у поліції зазначили, що зловмисник діяв самостійно.