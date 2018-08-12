Авіакатастрофа в Індонезії: згинуло 8 людей, одна дитина вижила

На борту літака перебувало дев’ять людей

Сьогодні, 12 серпня, індонезійські рятувальні служби повідомили, що з дев’яти пасажирів, які перебували на борту літака, що зазнав катастрофи в провінції Папуа в Індонезії, вижив лише 12-річний хлопець. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що дитину доправили до лікарні. Ніяких деталей щодо стану здоров’я хлопця в поки не повідомлялося.

Зазначається, що рятувальниками знадобилося близько двох годин, щоб крізь лісисту місцевість регіону дістатися до імовірного місця падіння літака.

Підкреслюється, що причини аварії літака поки що з’ясовуються.

Нагадаємо, що одномоторний літак Pilatus PC-6 Porter британської авіакомпанії Dimonin Air, який орієнтовно здійснював 42-хвилинний політ з Тана Мера в районі Бовен Дігул до Оксібіла, зник з радарів 11 серпня. На борту літак перебувало двоє пілотів та семеро пасажирів.

Додамо, що на Алясці, 4 серпня, зазнав аварії оглядовий літак. Внаслідок катастрофи загинули чотири людини та ще один пасажир зник безвісті.

Крім того, 6 липня, у департаменті Пюї-де-Дом на півдні центральної частини Франції розбився невеликий літак, внаслідок чого загинуло один чоловік і дві жінки. В результаті удару об землю літак розколовся на шматки, однак не загорівся.