На Алясці розбився пасажирський літак, є загиблі

В результаті аварії загинули 4 людини, ще 1 пасажир вважається зниклим без вести

На Алясці, 4 серпня, зазнав аварії оглядовий літак, внаслідок чого загинули чотири людини і ще один пасажир вважається зниклим без вісті. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, легкомоторний літак розбився на північний захід від гори Деналі.

Наголошується, що, незважаючи на те, що інцидент стався ще в суботу, тіла загиблих виявили в понеділок, 6 серпня.

Також повідомляється, що на борту повітряного судна було четверо туристів з Польщі і пілот. Один пасажир досі вважається зниклим безвісти. Рятувальники вважають, що він загинув, але його тіло поки не знайдено.

Як пише видання Associated Press, пошуки ускладнюють несприятливі погодні умови.

Нагадаємо, раніше, 4 серпня, в швейцарських Альпах зазнав аварії літак Junkers Ju-52.

Було відомо, що літак летів з Локарно на півдні Швейцарії, в базу компанії в Дюбендорф в Цюріху.

За даними поліції, літак ударився об землю на великій швидкості. Ознак зовнішнього втручання, зіткнення або пошкоджень перед аварією немає.

Додамо, що потерпіле крах авиасудно є ретро-літаком часів Другої Світової війни.

Пізніше в поліції Швейцарії повідомили, що у результаті аварії загинули 20 людей.

Повідомлялося, що ніхто з 17 пасажирів і трьох членів екіпажу не вижив. Також зазначалося, що серед загиблих - 11 чоловіків та 9 жінок.