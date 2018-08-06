У Франції розбився невеликий літак, загинуло троє людей

Новини Надзвичайні події 06.08.2018 - 18:51
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Allen Drebert)
Ілюстративне фото (wikimedia.org/Allen Drebert)

В результаті удару об землю літак розколовся на шматки, однак не загорівся

Сьогодні, 6 липня, у департаменті Пюї-де-Дом на півдні центральної частини Франції розбився невеликий літак, внаслідок чого загинуло один чоловік і дві жінки. Про це повідомляє видання Le Monde.

Як зазначається, катастрофа сталась у комуні Мазуар близько 12 години 30 хвилин. В результаті удару об землю літак розколовся на шматки, однак не загорівся. Обставини катастрофи поки невідомі.

Нагадаємо, що поліція Швейцарії підтвердила загибель 20 людей внаслідок падіння літака Junkers Ju-52, яке сталося 4 серпня у швейцарських Альпах. 

Ніхто з 17 пасажирів та трьох членів екіпажу не вижив. Також зазначається, що серед загиблих - 11 чоловіків та 9 жінок. Більшість пасажирів - вихідці з чотирьох швейцарських кантонів. Також на борту була сім'я з Австрії.

Також у США під час аварії легкомоторного літака загинули 5 осіб. Літак розбився неподалік від Оклахома-Сіті незабаром після вильоту з регіонального аеропорту у населеному пункті Понка-Сіті. Після падіння судно загорілося. Імена жерт не повідомляють.

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Теги:  Франція,  Літак,  Жертвы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС