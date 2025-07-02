Авіакатастрофа біля Актау: ЗМІ опублікували можливий доказ причетності Міноборони РФ

Як пише Minval.az, редакція отримала анонімний лист, який містить матеріали щодо збитого на підльоті до Грозного літака. У листі була включена:

пояснювальна записка капітана розрахунку протиповітряної оборони (ППО) Дмитра Паладичука, який стверджує, що вогонь було відкрито відповідно до наказу Міністерства оборони Російської Федерації (РФ);

(РФ); відео, аудіозаписи та подробиці про неналежний стан техніки.

Фото: пояснювальна записка (minval.az)

"О 08 годині 13 хвилині 30 секунді я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилині 33 секунді ракета зійшла зі спрямовувальної. О 08 годині 13 хвилині 47 секунді ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущена. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", - йдеться у пояснювальній.

На оприлюдненому фрагменті ймовірного аудіозапису чоловічий голос наводить координати, які збігаються з даними пояснювальної та віддає команду відкрити вогонь та зробити це "повторно, ще раз".

"Ми не беремося стверджувати справжність цього листа, незважаючи на те, що він підкріплений підписом капітана. Однак сам факт його наявності, а також значущість цього документа як для слідства, що триває вже пів року, так і для суспільства, змушують нас опублікувати його", - пише Minval.az.