Авіакатастрофа біля Актау: ЗМІ опублікували можливий доказ причетності Міноборони РФ

Азербайджанські ЗМІ отримали анонімні матеріали, які можуть підтверджувати причетність російських військових до авіакатастрофи рейсу AZAL біля казахстанського міста Актау.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Minval.az.
Як пише Minval.az, редакція отримала анонімний лист, який містить матеріали щодо збитого на підльоті до Грозного літака. У листі була включена:
Фото: пояснювальна записка (minval.az)
"О 08 годині 13 хвилині 30 секунді я дав команду на ураження оператору. О 08 годині 13 хвилині 33 секунді ракета зійшла зі спрямовувальної. О 08 годині 13 хвилині 47 секунді ЦВС БМ-72В6 видав повідомлення, що ціль пропущена. О 08 годині 13 хвилин 48 секунд я дав команду на повторний обстріл", - йдеться у пояснювальній.
На оприлюдненому фрагменті ймовірного аудіозапису чоловічий голос наводить координати, які збігаються з даними пояснювальної та віддає команду відкрити вогонь та зробити це "повторно, ще раз".
"Ми не беремося стверджувати справжність цього листа, незважаючи на те, що він підкріплений підписом капітана. Однак сам факт його наявності, а також значущість цього документа як для слідства, що триває вже пів року, так і для суспільства, змушують нас опублікувати його", - пише Minval.az.
Авіакатастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" сталась 25 грудня 2024-го. Внаслідок неї загинули 38 осіб. Ще десятки пасажирів отримали поранення, їх госпіталізували.
Як стверджував голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, літак збив російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК), оскільки росіяни не закрили повітряний простір над Грозним під час атаки дронів на місто.
Детальніше про авіакатастрофу - у матеріалі РБК-Україна.
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