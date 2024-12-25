Азербайджанський пасажирський літак був збитий російським ЗРК, - керівник ЦПД

Росіяни пошкодили азербайджанський пасажирський літак за допомогою зенітного ракетного комплексу. Після цього борт упав у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

Він уточнив, що Росія повинна була закрити повітряний простір над Грозним під час ймовірної атаки дронів, але не зробила цього. У результаті літак зазнав пошкоджень і його відправили до Казахстану, замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей.

"Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, який летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК", - зазначив Коваленко.

Падіння літака в Казахстані

Нагадаємо, сьогодні, 25 грудня, в Казахстані біля міста Актау розбився пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній". Унаслідок цього, за інформацією віцепрем'єра Казахстану Каната Бозумбаєва, загинули 38 осіб.

Як зазначав Бозумбаєв, розпочато розслідування інциденту, яке відбувається під керівництвом Генпрокуратури та Міністерства внутрішніх справ Казахстану.

При цьому вижили 29 осіб. Їх госпіталізували з різними травмами.

Як пишуть у мережі, літак могли підбити, коли він перебував у повітряному просторі Росії. Зокрема, сліди атаки видно на хвостовій частині літака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.